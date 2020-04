E’ morto Michael Robinson, ex stella del Liverpool (Di martedì 28 aprile 2020) Il Liverpool piange Michael Robinson, morto a 61 anni. Era malato da tempo. MADRID (SPAGNA) – Lutto nel mondo del calcio internazionale. E’ morto all’età di 61 anni Michael Robinson, ex attaccante di Liverpool e Manchester City. Il protagonista del Triplete dei Reds nella stagione 1983/1984 era malato da tempo di cancro. La notizia del decesso ha lasciato sotto shock l’intero tifo del Liverpool che in lui hanno sempre visto un punto di riferimento. E, al ritorno in campo, lo omaggeranno anche se i suoi gol resteranno per sempre impressi nella mente di tutti i tifosi dei Reds. Chi era Michael Robinson Michael Robinson è stato uno degli attaccanti più conosciuti a livello inglese. Nella sua carriera ha vestito le maglie di diversi club tra cui Liverpool e Manchester City. Con i Reds è stato protagonista della stagione ... Leggi su newsmondo Michael Robinson è morto/ Addio alla leggenda del Liverpool : fece triplete nell'84

