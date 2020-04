Dybala Juventus | Di Marzio | «Penso che firmerà il rinnovo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 aprile 2020), per Gianluca Diil matrimonio si farà: le parole dell’esperto di calciomercato suldell’argentino Gianluca Diha risposto alle curiosità di mercato degli utenti di Sky Sports News. Ecco le sue parole sul possibiledi Paulocon la. «che rinnoverà il suo contratto. Dopo la situazione della scorsa estate, che è stata un po’ strana con la Juve che ha parlato con Manchester United e Tottenham per venderlo, ha giocato molto bene in questa stagione.che rimarrà e firmerà un nuovo contratto. Questa non sarà l’estate dei grandi trasferimenti. Non credo che lo United potrebbe spendere molti soldi questa estate per prenderlo e non credo che la Juve lo lascerà andare. Un altro punto è chevuole rimanere alla Juve. È ...