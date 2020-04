Dopo il Tocilizumab | Ascierto lancia un nuovo farmaco per curare il covid-19

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si parla di19 a uno dei più grandi congressi mondiali di oncologia – inevitabile non farlo – e lo si fa partendo dall’esperienza napoletana. All’American Association for Cancer Research (AACR), che a causa della pandemia da ieri si sta svolgendo in modalità virtuale e con una sessione speciale sul coronavirus, l’oncologo dell’Istituto dei tumori di Napoli, Paolo, ha illustrato nella sua relazione le immagini TAC dei primi pazienti del Cotugno intubati a cui è stata praticata la terapia con, ilanti artrite, con cui solo in Italia finora sono stati trattati 4000 pazienti, con una media di guarigione che lascia ben sperare. Alla comunità scientifica internazionaleha mostrato le Tac prima eil trattamento. Impressionanti le immagini ...

