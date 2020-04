Dizionario del Covid – Lockdown | da dove viene e cosa indica il ‘contenimento’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) di Massimo Arcangeli Il vocabolo anglo-americanoesprime, nell’attuale stato di crisi sanitaria mondiale, il divieto imposto alle persone di accedere a un territorio, a un’area, a un edificio, ecc., e di uscire liberamente dalla propria abitazione, fatti salvi comprovati casi di necessità o di salute o specifici permessi concessi dai governi o dalle autorità territoriali o locali. Il composto può essere calato in varie espressioni: da preventiveprotocol (“protocollo d’emergenza”), il pacchetto degli interventi draconiani decisi nei diversi paesi, per impedire l’ulteriore propagazione del coronavirus, che abbiamo visto spesso tradotto in questi mesi in italiano con l’espressione ‘misure di contenimento’. Si può comunque definirequalunque intervento di ordine ...