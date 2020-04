Dirigente bancario Ivano Traina: Senato Accademico e presidenza facoltà Scienze Finanziarie ISFOA (Di martedì 28 aprile 2020) A cura di Stefano Masullo* magnifico rettore ISFOA – Libera e Privata Università di Diritto Internazionale Ivano Traina è stato nominato nel Consiglio Magistrale di ISFOA – Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, cooptato nel Senato Accademico rivestendo altresì il ruolo di preside della Facoltà di Scienze Finanziarie Bancarie ed Assicurative e di docente di Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione. Ivano Traina è Dirigente bancario, responsabile dello staff del direttore finanziario del terzo gruppo bancario italiano UBI Banca, laurea in Scienze Bancarie Finanziarie ed Assicurative all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e successiva Filosofia e Comunicazioni Sociali ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 28 aprile 2020) A cura di Stefano Masullo* magnifico rettore ISFOA – Libera e Privata Università di Diritto Internazionaleè stato nominato nel Consiglio Magistrale di ISFOA – Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, cooptato nelrivestendo altresì il ruolo di preside della Facoltà diFinanziarie Bancarie ed Assicurative e di docente di Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione., responsabile dello staff del direttore finanziario del terzo gruppoitaliano UBI Banca, laurea inBancarie Finanziarie ed Assicurative all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e successiva Filosofia e Comunicazioni Sociali ...

