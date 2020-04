Dinho dai domiciliari | «Siamo rimasti sorpresi dal fatto che non fossero originali»

Leggi su lapiazzettadellosport

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di Lettura: 4 minuti Finalmente la parola di Ronal. L’ex milanista, agli arresti in Paraguay, rompe il silenzio. Il brasiliano è finito in carcere il 6 marzo ad Asuncion col fratello e procuratore Roberto Assis. Erano entrambi accusati di avere documenti falsi: passaporti e carte d’identità paraguaiane. Il 7 aprile, dopo il versamento della cauzione di un milione e 600 mila dollari, hanno ottenuto gli arresti, non in Brasile, ma nell’elegante albergo Palmaroga di Asuncion mentre attendono di essere giudicati. «È stato un grosso colpo. Non mi ero mai immaginato di potermi trovare in una situazione del genere», rivelaa tre inviati del giornale paraguaiano Abc Color che l’hanno raggiunto in albergo. «Ho sempre cercato di raggiungere i più alti livelli e portare allegria alla gente con ...