Dimmi se la ami e ti dirò se devo multarti | la nuova autocertificazione anti-Coronavirus

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) La faccenda dei congiunti prevista dal nuovo DPCM ha tenuto banco, in Italia, come argomento di punta per oltre due giorni. Il, con tutto lo strascico di polemiche che si porta dietro, ci sta facendo scoprire e riscoprire divisioni e carenze con cui il nostro Paese fa i conti da sempre. Per fortuna, però, ci sono i social, o almeno la parte più ludica di questi, che riesce a strappare un sorriso anche in una situazione così drammaticamente incerta come quella che stiamo vivendo. E’ il caso, ad esempio, del presunto nuovo modello diche sta girando su Facebook e WhatsApp, divenuto virale nonostante sia un fake perché, tra i punti da specificare, vi sono quelli inerenti il grado di parentela e poi quelli che specificano l’eventuale relazione stabile con il congiunto, in questo caso fidanzata o fidanzato, al quale ...