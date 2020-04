Diletta Leotta Instagram | tutina attillata scatena i fan | «Ma quello accanto cosa stava

Leggi su urbanpost

(Di martedì 28 aprile 2020) In unaStoryha condiviso una vecchia foto realizzata allo stadio di San Siro, in occasione dello scontro Inter-Juventus. Nello scatto si vede la splendida conduttrice tv e radiofonicaa Dejan Stankovic e Mauro Camoranesi. Gli occhi dei fan tutti puntati sul corpo favoloso della giornalista, che indossa una tuta intera color carta da zucchero, che valorizza le sue curve strepitose e concede poco spazio all’immaginazione. Non è dato leggere i messaggi in direct che i follower hanno spedito alla(si tratta di unaStory), ma è possibile leggere i commenti apparsi come funghi in basso al post ricondiviso. «Mafacendo?»,super hot sui fanè bella qualsiasiindossi, piace in tutte le salse. ...