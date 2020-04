Dieta indù ricca di fibre | perdi kg e proteggi il cuore

Leggi su dilei

(Di martedì 28 aprile 2020) Laindù è il regime alimentare adottato da chi pratica l’induismo. Si tratta di uno schema caratterizzato da basi latto-vegetariane. Quando la si nomina è utile chiamare in causa diversi benefici, che vanno dall’aiuto nellata di peso alla protezione del benessere cardiovascolare. Entrando nel dettaglio delle sue peculiarità è bene specificare che non esistono regole particolarmente restrittive, fatta eccezione per l’esclusione della carne bovina. L’induismo, ossia la terza religione più praticata a livello mondiale, considera le vacche sacre e simbolo di protezione, prosperità e maternità. Come sopra accennato, a questo schema alimentare sono legati benefici cruciali per la salute. Per quanto riguarda lata di peso è importante fare riferimento alla moderazione nel consumo di cibo, ...