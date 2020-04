Diario a utenti impianti sportivi: non c’è solo rimborso (Di martedì 28 aprile 2020) Roma – “In questo periodo di forzata inattivita’ gli operatori sportivi stanno sostenendo enormi sacrifici sia per le perdite economiche ma soprattutto per il rischio di chiusura, vivendo nell’incertezza di una riapertura nella prossima stagione. L’amministrazione capitolina, fin dal primo momento, attraverso una sinergia con tutte le istituzioni coinvolte – Stato, Regione, Citta’ metropolitana – ha messo in campo ogni strumento necessario a sostenere il mondo sportivo in questa difficile situazione, fermo restando il fatto che gli operatori sportivi sono, anche attualmente, obbligati a sostenere costi legati ad un’attivita’ che al momento e’ ferma”. Lo scrive il presidente della commissione Sport di Roma Capitale, Angelo Diario (M5S), in una lettera aperta pubblicata sul suo blog e indirizzata ai soci delle asd ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 aprile 2020) Roma – “In questo periodo di forzata inattivita’ gli operatoristanno sostenendo enormi sacrifici sia per le perdite economiche ma soprattutto per il rischio di chiusura, vivendo nell’incertezza di una riapertura nella prossima stagione. L’amministrazione capitolina, fin dal primo momento, attraverso una sinergia con tutte le istituzioni coinvolte – Stato, Regione, Citta’ metropolitana – ha messo in campo ogni strumento necessario a sostenere il mondo sportivo in questa difficile situazione, fermo restando il fatto che gli operatorisono, anche attualmente, obbligati a sostenere costi legati ad un’attivita’ che al momento e’ ferma”. Lo scrive il presidente della commissione Sport di Roma Capitale, Angelo(M5S), in una lettera aperta pubblicata sul suo blog e indirizzata ai soci delle asd ...

romadailynews : Diario a utenti impianti sportivi: non c’è solo rimborso: #Roma – “In questo periodo di… - masterserious90 : E su un diario segreto scriveva quella bestia non è il mio congiunto. #congiunti #musicongiunti #dpcm26aprile… - dreamskij : @AlfonsoFuggetta Invece Zaia blatera di codice fiscale, i giornali di limitazioni per chi non la installa, e gli in… -

Ultime Notizie dalla rete : Diario utenti Diario a utenti impianti sportivi: non c'è solo rimborso RomaDailyNews Cosa sta succedendo nelle carceri di El Salvador

Il giovane presidente ha diffuso le foto su come si stanno gestendo le divisioni di detenuti nelle carceri per ridurre la violenza. Una strategia molto pericolosa, secondo gli esperti. Ecco misure e r ...

Riecco la app Immuni per la fase 2, Arcuri: «In maggio il contact tracing, più avanti il diario clinico»

Riecco la app. Nella conferenza stampa di martedì 28 aprile il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri è tornato a citare l’applicazione di contact tracing fra gli strumenti utili nella fase 2 di ...

Il giovane presidente ha diffuso le foto su come si stanno gestendo le divisioni di detenuti nelle carceri per ridurre la violenza. Una strategia molto pericolosa, secondo gli esperti. Ecco misure e r ...Riecco la app. Nella conferenza stampa di martedì 28 aprile il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri è tornato a citare l’applicazione di contact tracing fra gli strumenti utili nella fase 2 di ...