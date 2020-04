DI MAIO: "SE IMPRUDENTI LOCKDOWN IN ESTATE"/ "Il malato Italia rischia ricaduta" (Di martedì 28 aprile 2020) Luigi Di MAIO a La vita in diretta: "LOCKDOWN in ESTATE se IMPRUDENTI". Il ministro difende la gestione dell'emergenza da parte del governo. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 28 aprile 2020) Luigi Dia La vita in diretta: "inse". Il ministro difende la gestione dell'emergenza da parte del governo.

Ultime Notizie dalla rete : MAIO IMPRUDENTI Fase 2, Conte: 'Ritorno del contagio è concreto, non possiamo fare di più' - Politica Agenzia ANSA DI MAIO: “SE IMPRUDENTI LOCKDOWN IN ESTATE”/ “Il malato Italia rischia ricaduta”

Luigi Di Maio intervistato da Alberto Matano a La Vita in diretta difende la gestione del governo dalle critiche di chi sostiene che si potesse riaprire di più in questa Fase 2:”Sfido chiunque con un ...

Coronavirus, Di Maio: non si poteva aprire di più il 4 maggio

Roma, 28 apr. (askanews) - Stiamo "curando" il "malato Italia". Ma non è "ancora in condizione di uscire totalmente dal lockdown". L'ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando alla ...

