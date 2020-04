Dennis Rodman e Carmen Electra, il retroscena/ “Fatto ses*o sul campo dei Bulls” (Di martedì 28 aprile 2020) Dennis Rodman e Carmen Electra, il retroscena piccante: “Abbiamo fatto ses*o ovunque un giorno nel campo di allenamento dei Chicago Bulls” Leggi su ilsussidiario Dennis Rodman al quotidiano spagnolo Marca : “Mi sono rotto il pene tre volte. Non riuscivo a controllare” (Di martedì 28 aprile 2020), ilpiccante: “Abbiamo fattoovunque un giorno neldi allenamento dei Chicago Bulls”

bomber22m : RT @EnricoTurcato: Ok, dopo 4 episodi si può tranquillamente dire: #TheLastDance è un capolavoro. Che figata era l’NBA negli anni ‘90, co… - ShopAnHour : RT @Fazzettino: Dennis Rodman che commenta Dennis Rodman è esattamente come ve lo aspettereste e forse pure meglio - NoEli_protested : RT @MarcoAMunno: Parte preferita nel terzo e quarto episodio di #TheLastDance: l'esaltazione dello studio relativo al gioco e ai rimbalzi d… - NoEli_protested : RT @parallelecinico: Rodman: 'Portavo gli amici in palestra alle 3 di notte. Li facevo tirare da ovunque. Conoscevo le parabole di Bird e M… - Fazzettino : Dennis Rodman che commenta Dennis Rodman è esattamente come ve lo aspettereste e forse pure meglio -