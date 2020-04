Del Piero: "Il momento più emozionante della mia carriera? Il gol contro la Germania" (Di martedì 28 aprile 2020) Alessandro Del Piero sta trascorrendo il periodo di isolamento a causa del Coronavirus nella sua abitazione di Los Angeles, negli Stati Uniti: "Sto molto bene. Torniamo in Europa molte volte, ma ora siamo qui. Ho la famiglia in Italia, mia mamma, i miei fratelli, i miei amici". "Con tre bambini piccoli c’è molto da fare. Fanno lezione da casa, poi facciamo workout… Abbiamo iniziato una raccolta fondi, abbiamo comprato quattro ambulanze per la Croce Rossa. Siamo felici di questo, è stata una... Leggi su 90min Del Piero : «Ecco i momenti più emozionanti della mia carriera»

Piero Marrazzo? Una impensabile sorpresa fino alle 3.15 della notte : ribaltone in Rai?

Del Piero a Totti : "Una volta mi hai fatto rosicare tantissimo" (Di martedì 28 aprile 2020) Alessandro Delsta trascorrendo il periodo di isolamento a causa del Coronavirus nella sua abitazione di Los Angeles, negli Stati Uniti: "Sto molto bene. Torniamo in Europa molte volte, ma ora siamo qui. Ho la famiglia in Italia, mia mamma, i miei fratelli, i miei amici". "Con tre bambini piccoli c’è molto da fare. Fanno lezione da casa, poi facciamo workout… Abbiamo iniziato una raccolta fondi, abbiamo comprato quattro ambulanze per la Croce Rossa. Siamo felici di questo, è stata una...

trtspor : Alessandro Del Piero ????? - paolaturci : Una piccola (l’ultima) parte del discorso che nel 1955 fece Piero Calamandrei a degli studenti universitari di Mila… - ChampionsLeague : ?? Alessandro Del Piero OR Filippo Inzaghi? #UCL - piero_modugno : RT @GianricoCarof: Mi sono imposto di non criticare, a crisi in corso, l’azione del governo (e ce ne sarebbero di motivi) ma una piccola de… - sportli26181512 : Ex Juve, Del Piero svela: 'Facevo il portiere, ho un gemello nel calcio...': Intervenuto in diretta sul canale Inst… -