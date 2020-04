Del Piero e i desideri di mamma | “Voleva che facessi il portiere…” | poi svela il

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) “Miavoleva cheil portiere perché non sudavo. A un certo punto mio fratello disse: ‘Deve giocare fuori’ e convinse mia. C’era un piccolo giardino dietro a casa mia, facevo vedere a miache giocavo in porta e appena lei se ne andava mi spostavo avanti. Però è un bel ruolo, mi divertiva, a volte l’ho fatto anche in allenamento e un bel ruolo, cruciale”. E’ il retroscena simpatico raccontato da Alessandro Del, intervenuto in diretta sul canale Instagram di 433. L’ex Juventuspoi il significato che si nasconde dietro l’esultanza della linguaccia: “C’è stato un momento…ero un fan di Michael Jordan e sono un fan degli All Blacks. Ho visto tanti video loro. Quell’esultanza la feci a Bergamo contro l’Atalanta, entrai dalla panchina per gli ...