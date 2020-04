Decessi, secondo giorno di aumento: 27.352 morti, 105mila malati (Di martedì 28 aprile 2020) Ad oggi, 28 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 201.505, con un incremento rispetto a ieri di 2.091 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.205, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.863 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri. 19.723 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 630 pazienti rispetto a ieri. 83.619 persone, pari al 79% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 382 e portano il totale a 27.359. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 68.941, con un incremento di 2.317 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.744 in Lombardia, 15.506 in Piemonte, 12.003 in Emilia Romagna, 8.601 ... Leggi su ladenuncia Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia al secondo posto con oltre 26000 decessi

Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia al secondo posto con oltre 26000 decessi

Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia al secondo posto con oltre 26000 decessi (Di martedì 28 aprile 2020) Ad oggi, 28 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 201.505, con un incremento rispetto a ieri di 2.091 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.205, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.863 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri. 19.723 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 630 pazienti rispetto a ieri. 83.619 persone, pari al 79% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 382 e portano il totale a 27.359. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 68.941, con un incremento di 2.317 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.744 in Lombardia, 15.506 in Piemonte, 12.003 in Emilia Romagna, 8.601 ...

mrcllznn : RT @LucaGattuso: Considerazioni (3): la Basilicata non ha avuto nuovi positivi (Molise e Calabria 1 Sardegna e Bolzano 2). Umbria, Sardegna… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Considerazioni (3): la Basilicata non ha avuto nuovi positivi (Molise e Calabria 1 Sardegna e Bolzano 2). Umbria, Sardegna… - LucaGattuso : Considerazioni (3): la Basilicata non ha avuto nuovi positivi (Molise e Calabria 1 Sardegna e Bolzano 2). Umbria, S… - pietro30199674 : RT @FaberVonCastell: Secondo Dr. Sullivan, oncologo presso il King's College di Londra, il numero di persone che morirà di cancro (senza co… - andreafdx : RT @FannyStravato: Secondo un'analisi del Financial Times, il numero reale dei decessi per covid, in tutto il mondo, potrebbe essere di cir… -

Ultime Notizie dalla rete : Decessi secondo Coronavirus, l'Oms: fine della pandemia lontana. Oltre 206mila vittime. Trump: pensare a riapertura scuole Il Messaggero Nel Regno Unito i morti da Coronavirus potrebbero essere il 54% in più di quelli dichiarati

Secondo quanto rivelato dall'Ufficio britannico di statistiche nazionali (Office ... Gli esperti, che si sono basati sui certificati di morte in cui è menzionata l'infezione, anche solo come sospetta, ...

Coronavirus, solo due casi e nessun decesso a Prato

Il bollettino della Regione conferma il rallentamento dell'epidemia. Ecco cosa è successo a partire dal primo caso in provincia, diagnosticato il 3 marzo PRATO. Due soli casi e nessun decesso in provi ...

Secondo quanto rivelato dall'Ufficio britannico di statistiche nazionali (Office ... Gli esperti, che si sono basati sui certificati di morte in cui è menzionata l'infezione, anche solo come sospetta, ...Il bollettino della Regione conferma il rallentamento dell'epidemia. Ecco cosa è successo a partire dal primo caso in provincia, diagnosticato il 3 marzo PRATO. Due soli casi e nessun decesso in provi ...