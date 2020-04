Dalle raccolte straordinarie alla spesa sospesa | Aldi con Banco Alimentare

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. – (Adnkronos) –, multinazionale attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, einsieme per sostenere i più bisognosi durante l’emergenza socio-sanitaria causata dal Covid-19. Il sodalizio con, ente impegnato dal 1989 nel recupero e distribuzione di alimenti ed eccedenze alimentari, prevede: raccolta straordinaria di alimenti rivolta ai clienti, donazione di prodotti da parte dei punti vendita e raccolta fondi aperta ai dipendenti.Con l’intento di aiutare concretamente le fasce della società più colpite dall’emergenza in corso, la raccolta straordinaria sarà attiva dal 29 aprile al 13 maggio in 55 punti vendita, e i clienti che lo desiderano potranno partecipare acquistando articoli a lunga conservazione come latte, pasta, riso e omogeneizzati per bambini. ...