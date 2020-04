Dalla Svizzera lo strumento che rileva il Coronavirus nell' aria

Leggi su panorama

(Di martedì 28 aprile 2020) Ora che un gruppo di ricerca italiano ha accertato la presenza del Covid-19e polveri sottili, e mentre siamo in attesa di capire quale sia la carica virale minima per contagiarsi, arriva il primo biosensore capace di misurarne la concentrazione in. Lo hanno realizzato ricercatori dell'Istituto di ingegneria ambientale dell'ETH di Zurigo guidati da Jing Wang, noto per i suoi studi per misurare, analizzare e ridurre la presenza in natura di polveri sottili, batteri, virus e altri organismi. Proprio queste conoscenze hanno ispirato il gruppo svizzeroa progettazione di un sensore che combina due diversi effetti: uno ottico e uno termico. Al suo interno vi sono minuscole strutture d'oro su un substrato di vetro sulle quali vengono impiantate recettori a Dna perfettamente complementari a specifiche sequenze dell'Rna del Covid-19. Se si forma un legame per la presenza di un ...