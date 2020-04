Daisy Ridley star del thriller The Ice Beneath Her (Di martedì 28 aprile 2020) Daisy Ridley si prepara a recitare nel thriller The Ice Beneath Her, ispirato al romanzo della svedese Camilla Grebe La sconosciuta. L'inglese Daisy Ridley, reduce dalla conclusione della nuova trilogia di star Wars, si prepara a recitare nel thriller The Ice Beneath Her, finanziato e prodotto da STX Entertainment. Il film è basato sull'omonimo romanzo della svedese Camilla Grebe del 2015 intitolato, in italiano, La sconosciuta. Al centro della storia troviamo una giovane commessa che si ritrova coinvolta in un misterioso crimine. Jesper Orre, capo di una grande catena di abbigliamento, è il classico uomo dei sogni: torbido, affascinante, di classe. Emma Bohman, commessa in uno dei negozi del marchio, è innamorata di lui. La sua relazione con il ricco manager, ... Leggi su movieplayer Daisy Ridley | l’attrice legge una storia su Star Wars contro il coronavirus

