Covid19, Musumeci chiederà la riapertura della Sicilia se sarà contagi zero (Di martedì 28 aprile 2020) “Se arriveremo a zero contagi a maggio chiederò la riapertura della Sicilia”, lo ha detto il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci nel corso di un’intervista radiofonica a Centocittà su radio Rai. “Abbiamo seguito la linea della prudenza e del rigore fin dall’inizio dell’emergenza – ha detto il Governatore -. Riaprire sì ma nel massimo rispetto delle regole”. La Sicilia, una volta rientrata l’emergenza Covid-19, potrà giocarsi la partita nel settore del turismo. Il tasso basso del contagio potrà consentire una certa sicurezza almeno dal punto di vista del turismo autoctono come ha ricordato Musumeci. Intanto gli stabilimenti balneari hanno già ricevuto il via libera alla manutenzione delle spiagge.La Regione regalerà notti in albergo e visite guidate a chi deciderà ... Leggi su direttasicilia (Di martedì 28 aprile 2020) “Se arriveremo aa maggio chiederò la”, lo ha detto il presidenteregionena Nellonel corso di un’intervista radiofonica a Centocittà su radio Rai. “Abbiamo seguito la lineaprudenza e del rigore fin dall’inizio dell’emergenza – ha detto il Governatore -. Riaprire sì ma nel massimo rispetto delle regole”. La, una volta rientrata l’emergenza Covid-19, potrà giocarsi la partita nel settore del turismo. Il tasso basso delo potrà consentire una certa sicurezza almeno dal punto di vista del turismo autoctono come ha ricordato. Intanto gli stabilimenti balneari hanno già ricevuto il via libera alla manutenzione delle spiagge.La Regione regalerà notti in albergo e visite guidate a chi deciderà ...

Radio1Rai : #Fase2 ???@Musumeci_Staff, @Regione_Sicilia, a @centocittarai: 'Il basso tasso di contagio può consentirci una certa… - autoscuolacampi : Covid19, Musumeci chiederà la riapertura della Sicilia se sarà contagi zero - IlConte50919IT : RT @steal61: #coronavirus #COVID19 #Musumeci come #salvinibugiardo #salvinisciacallo Aprire su pressing Confindustria un giorno no e l'al… - giuseppetrimarc : RT @Infomessina: - Infomessina : -