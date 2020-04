Covid-19 | Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in aiuto della Croce Rossa

(Di martedì 28 aprile 2020) Sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e durante questa emergenza legata al Coronavirus stanno dando provaloro grande generosità.sono stati fotografati mentre si danno da fare con laper aiutare a consegnare il cibo ai più bisognosi, dopo un video messaggio di ringraziamento postato tempo fa dall’attore. La coppia in prima fila con laUn grande gesto di solidarietà quello compiuto dagli attori. I due sono stati fotografati da Chi mentre erano impegnati, insieme alla, nella consegna di viveri ai più sfortunati, durante questa drammatica pandemia di Coronavirus. Le foto li mostrano con delle cassette con del cibo da dare ai poveri. A quanto pare, l’attore sarebbe anche pronto a raccontare questa ...

raoul_minetti : Nella bellissima puntata di @annalenabenini dedicata agli scrittori della Toscana, anche una dedica ai bar e barist… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Raoul

Thesocialpost.it

Un grande gesto di solidarietà quello compiuto dagli attori Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. I due sono stati fotografati da Chi mentre erano impegnati, insieme alla Croce Rossa, nella consegna di vi ...BRANCALEONE (REGGIO CALABRIA) – Ai tempi della pandemia di covid-19 in molti si stanno adoperando, svolgendo il proprio lavoro in modo impeccabile rischiando la vita giorno per giorno. E’ il caso di D ...