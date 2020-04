Covid 19, il virologo Massimo Sardo: “15 minuti il tempo necessario per la trasmissione” (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus: Massimo Sardo (virologo dell’ospedale Cotugno di Napoli) ha spiegato che il tempo necessario per la trasmissione del Covid 19 è di 15 minuti. Questo pomeriggio, durante “Fuori la Radio”, il giornale radio locale di Radio Crc Targato Italia condotto da Antonio Esposito, è intervenuto Massimo Sardo, virologo dell’ospedale Cotugno di Napoli, che ha dato informazioni interessanti sulla tempistica del contagio da Covid 19: “I 15 minuti rappresentano il tempo necessario affinché ci sia una possibile trasmissione; questa è la definizione di contatto stretto. Restare a meno di un metro di distanza dalla persona che presenta il Coronavirus può trasmettere l’infezione attraverso le goccioline di saliva che si trovano nell’aria. Tutto questo deve avvenire, però, in un periodo di 15 minuti, quindi i ... Leggi su 2anews Coronavirus - “nella fase 2 lockdown mirati - tamponi di massa e tracciabilità. Il vaccino non è certo” : parla il virologo che ha diretto il più grande studio epidemiologico sul Covid-19 in Italia

Il virologo Tarro a TPI : “Il lockdown non ha senso - il caldo e il plasma dei guariti possono fermare il Covid”

Il virologo premio Nobel : "5G possibile causa del Covid-19"

Ultime Notizie dalla rete : Covid virologo I fatti danno ragione a Tarro: “Il caldo rallenta il contagio” codacons.it Rischio contagio? Lo dice la app: "Minimo 15 minuti a 1-2 metri"

Roma, 28 apr. (askanews) - Per rischiare di rimanere contagiati dal coronavirus bisogna essere a contatto con una persona positiva (sintomatica o non) "minimo 15 minuti" e minimo a una distanza "tra u ...

Coronavirus, tamponi al Trivulzio: 308 anziani positivi

Milano, 28 aprile 2020 - "Ad oggi, a seguito degli esiti del 'primo' tampone, vi sono 308 ospiti e pazienti Covid positivi e 583 ospiti e pazienti Covid negativi". Lo comunica il Pio Albergo Trivulzio ...

