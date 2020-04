Covid-19, il clandestino: «Lavorando senza contratto ora non so più come fare» (Di martedì 28 aprile 2020) «Io non sono mai stato uno spacciatore. Eppure, in questo periodo quando posso vendo un po’ di ganja. Perché? Semplice: devo arrivare a fine giornata. Il mio sogno è ottenere la residenza, lavorare fino a quando non avrò guadagnato abbastanza per tornare in Senegal, dove voglio sposarmi e costruirmi una casa».Chi parla, con il volto semi nascosto da una mascherina chirurgica, è un giovane clandestino senegalese arrivato nel 2014 in Italia dalla Libia. Dopo l’esplosione del covid-19 ha perso il lavoro (in nero) e oggi si arrangia come può, tra paura e smarrimento, tra ambizioni e speranze, tra legalità e illegalità. Leggi su vanityfair (Di martedì 28 aprile 2020) «Io non sono mai stato uno spacciatore. Eppure, in questo periodo quando posso vendo un po’ di ganja. Perché? Semplice: devo arrivare a fine giornata. Il mio sogno è ottenere la residenza, lavorare fino a quando non avrò guadagnato abbastanza per tornare in Senegal, dove voglio sposarmi e costruirmi una casa».Chi parla, con il volto semi nascosto da una mascherina chirurgica, è un giovane clandestino senegalese arrivato nel 2014 in Italia dalla Libia. Dopo l’esplosione del covid-19 ha perso il lavoro (in nero) e oggi si arrangia come può, tra paura e smarrimento, tra ambizioni e speranze, tra legalità e illegalità.

Tom è ragazzo senegalese clandestino. Ex lavapiatti, da settimane è disoccupato. Per vivere, adesso, vende erba. Ma lui vorrebbe solo un lavoro in regola ...

