Covid-19, il bollettino del 28 aprile: sale il numero di morti (Di martedì 28 aprile 2020) Covid-19 bollettino di oggi 28 aprile 2020. Ecco tutti gli ultimi dati della protezione civile in merito alla pandemia che ha colpito l’Italia. Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino con tutti i numeri del Covid-19 registrati oggi, 28 aprile. Il dato più indicativo è l’aumento dei morti, che oggi sono 382. I nuovi casi sono -2091, mentre i guariti 2317. Per effetto di ciò il … L'articolo Covid-19, il bollettino del 28 aprile: sale il numero di morti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Covid-19 Italia bollettino : prosegue calo malati (-608). Contagi totali 201.505 (+2.091) - 68.941 guariti (+2.317) - 27.359 morti (+382)

Coronavirus Puglia - bollettino Covid oggi 28 aprile - 22 nuovi positivi - 0 in provincia di Bari

