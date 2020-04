Covid-19 | da Menarini nuova tecnologia a supporto della ricerca

(Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) –Silicon Biosystems, leader globale nella biopsia liquida e nelle tecnologie per analisi delle cellule rare, sta esplorando unaapplicazione per la suaCELLSEARCH. Oggettole cellule endoteliali circolanti. La conta e l’analisi di queste cellule, infatti, potrebbe aiutare ad individuare i casi di-19 con rischio più elevato di sviluppare patologie polmonari e cardiovascolari gravi. L’endotelio è un tessuto che ricopre tutti i vasi sanguigni ed è dimostrato nella letteratura scientifica che quando subisce un danno può rilasciare le sue cellule nel sangue. Il SARS-CoV-2 può attaccare sia le cellule che ricoprono gli alveoli polmonari che le cellule dell’endotelio dei capillari polmonari, impedendo quindi il corretto scambio di ossigeno e anidride carbonica. Il danno ...

Il Messaggero

