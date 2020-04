Costiera amalfitana: la proposta socio economico dei sindaci al premier Conte (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La conferenza dei sindaci della costa d’Amalfi presieduta dal primo cittadino di Praiano, Giovanni Di Martino ha scritto al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte per illustrare una proposta economico – finanziaria per superare lo stato di emergenza nella Costiera amalfitana. La lettera indirizzata anche al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, chiede di prevedere agevolazione di natura fiscale per i comuni almeno fino al 2022 per aiutare i territori gravemente colpiti dall’emergenza in un territorio in cui la vocazione economica è prettamente legata al turismo. Tra le richieste, quella di escludere dall’obbligo di pagamento, unitamente alla quota capitale dei mutui MEF, anche la quota capitale degli altri mutui ... Leggi su anteprima24 Sindaci della Costiera Amalfitana : sos a De Luca per gli stagionali

Sospiro di sollievo nei comuni della Costiera Amalfitana : tamponi negativi

Sospiro di sollievo nei comuni della Costiera Amalfitana : tamponi negativi

Coronavirus - costiera amalfitana : c'è un caso a Tramonti

