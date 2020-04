Cosa c’è in ballo nella sfida finale lanciata da Intesa su Ubi

CarloCalenda : Avrei parlato dei tamponi, del tracciamento, di come far ripartire la scuola etc. Perché ancora una volta il peso è… - lorepregliasco : Secondo me in questa fase 2 c'è anche un prendere tempo rispetto agli altri Paesi europei. Vediamo prima cosa succe… - berlusconi : La fase 2 mi pare molto confusa, incerta e piena di contraddizioni. Se c’è una cosa che fa male alle persone e alle… - Soffotcka : @Dan_Sant65 @Angie95485992 @MonycaMarini @Federica989111 @sabry_vix @sarettaa7 @ausoloda @Alex70Fa @Raffaella017… - raplineculture : mia sorella sta le ore in bagno a truccarsi per cosa dio caro che la vede solo il muro visto che studia e basta, un… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è «App Immuni per il coronavirus, serve una legge». Salvini e Meloni d’accordo con Pd e FI Corriere della Sera