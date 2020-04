Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 28 aprile (Di martedì 28 aprile 2020) I numeri coronavirus 28 aprile aggiornati alle 18 dalla Protezione Civile dipingono un quadro in linea con quello dei giorni scorsi con un numero di persone attualmente positive pari a 105.205. Nella giornata di oggi i morti per coronavirus in Italia sono 382, dato che porta il totale dei morti nel paese a 27.359. Si registrano oggi 2.317 dimessi/guariti, numero che porta il totale a 68.941. I nuovi casi di coronavirus nella giornata di oggi ammontano a 2.091 persone, dato che porta il numero totale dei casi registrati in Italia a superare le 200 mila unità (201.505). Sono stati effettuati 57.272 tamponi nella giornata, i quali vanno ad aggiungersi a quelli fatti dall’inizio della pandemia e portano il totale a 1.846.934. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 27 aprile Numeri ... Leggi su giornalettismo Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 28 aprile prima e seconda serata

Stasera in TV | Cosa c’è oggi - martedì 28 aprile 2020

“Le bare di Bergamo non sono vere - sono quelle di Lampedusa” : cosa c’è dietro il video complottistico (Di martedì 28 aprile 2020) I numeri28aggiornati alle 18 dalla Protezione Civile dipingono un quadro in linea con quello dei giorni scorsi con un numero di persone attualmente positive pari a 105.205. Nella giornata di oggi i morti perin Italia sono 382, dato che porta il totale dei morti nel paese a 27.359. Si registrano oggi 2.317 dimessi/guariti, numero che porta il totale a 68.941. I nuovi casi dinella giornata di oggi ammontano a 2.091 persone, dato che porta il numero totale dei casi registrati in Italia a superare le 200 mila unità (201.505). Sono stati effettuati 57.272 tamponi nella giornata, i quali vanno ad aggiungersi a quelli fatti dall’inizio della pandemia e portano il totale a 1.846.934. LEGGI ANCHE >>>c’è dic’è dineisuldel 27Numeri ...

CarloCalenda : Avrei parlato dei tamponi, del tracciamento, di come far ripartire la scuola etc. Perché ancora una volta il peso è… - berlusconi : La fase 2 mi pare molto confusa, incerta e piena di contraddizioni. Se c’è una cosa che fa male alle persone e alle… - DadoneFabiana : Capisco la noia di stare a casa e la depressione da calo dei consensi, ma cosa c’entrano i dipendenti pubblici con… - Dario45388077 : @Solocarmen1 Non c'è una sola cosa di LOGICO! - findusbastoncin : ma cosa c'è da concordare sulle scelte sessuali di qualcun altro? Non sono problemi tuoi se mi piacciono gli uomini… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Coronavirus: Stafano (Pd), 'ripartenza differenziata nelle regioni' Affaritaliani.it