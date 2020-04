Coronavirus, Zaia anticipa la fase 2: “La gente vuole andare a lavorare” (Di martedì 28 aprile 2020) “La gente vuole lavorare, la nostra recessione è la recessione dell’Italia“. È un passaggio della conferenza stampa di Luca Zaia, governatore del Veneto che ha scelto di anticipare la fase 2 nella gestione dell’emergenza Coronavirus (il cui calendario inizia, da disposizioni di Governo, il prossimo 4 maggio). La decisione del Veneto: via alla fase 2 “Da noi la gente vuole andare a lavorare, vuole tornare alla normalità, in sicurezza perché il nemico è dietro l’angolo, ma bisogna fare in modo che si riparta (…). La nostra recessione è la recessione dell’Italia“. La cosiddetta fase 2 della gestione dell’emergenza Coronavirus inizia prima in Veneto. Lo ha deciso il presidente della Regione Luca Zaia, che ha spiegato le ragioni del suo “giocare d’anticipo” ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Zaia anticipa il governo : “Dalle 18 sì a passeggiate e jogging nel proprio comune. Da domani è concesso recarsi nelle seconde case”

