Coronavirus, Viminale: ieri 5.600 denunciati, 7 per violata quarantena (Di martedì 28 aprile 2020) Il Viminale rende noto che sono state poco più di 5.600 le persone denunciate ieri per il mancato rispetto delle prescrizioni contro la diffusione del Coronavirus: 5.604 per spostamenti non legittimi, 35 per false dichiarazioni e 7 per violata quarantena. Sono state 274.396 le persone controllate, mentre gli esercizi commerciali monitorati sono stati 101.872: 149 i titolari denunciati, 23 le attività chiuse.L'articolo Coronavirus, Viminale: ieri 5.600 denunciati, 7 per violata quarantena Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Viminale : ieri 7.939 persone sanzionate

