Coronavirus: verso ok a messe da lunedì 11 maggio, ferme comunioni e cresime (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Non di domenica, ma di lunedì. Una ripresa soft, per evitare assembramenti. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, le messe dovrebbero riprendere l’11 maggio, un lunedì dunque: sarebbe questo per ora l’orientamento prevalente nel governo per la ripresa delle messe, motivo di grande tensione con la Cei. Sul delicato protocollo annunciato dal premier Giuseppe Conte vige il massimo riserbo. Impegnata in prima linea la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.Da quel che trapela da fonti di governo, anche sulle cerimonie religiose si procederà per gradi, step by step. Dopo i funerali, riprenderanno ad essere celebrati matrimoni e battesimi, sempre rispettando le distanze e il divieto di assembramento: la tutela della salute dei fedeli sarà la stella polare. Saranno aperti a pochi ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus. Sì alla riapertura dei negozi e di alcune scuole - ma stop al calcio e niente messe : la Francia verso la Fase 2

Coronavirus - cosa prevede il nuovo decreto sullo spostamento verso le seconde case

Coronavirus - la riapertura secondo la Francia : fine lockdown diverso regione per regione - negozi riaperti l’11 maggio - il 2 giugno inizia la Fase 3 (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Non di domenica, ma di lunedì. Una ripresa soft, per evitare assembramenti. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, ledovrebbero riprendere l’11, un lunedì dunque: sarebbe questo per ora l’orientamento prevalente nel governo per la ripresa delle, motivo di grande tensione con la Cei. Sul delicato protocollo annunciato dal premier Giuseppe Conte vige il massimo riserbo. Impegnata in prima linea la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.Da quel che trapela da fonti di governo, anche sulle cerimonie religiose si procederà per gradi, step by step. Dopo i funerali, riprenderanno ad essere celebrati matrimoni e battesimi, sempre rispettando le distanze e il divieto di assembramento: la tutela della salute dei fedeli sarà la stella polare. Saranno aperti a pochi ...

fattoquotidiano : Coronavirus, verso reddito di emergenza di 400 euro per i single e 800 per le famiglie. Il bonus autonomi sale a 80… - SkyTG24 : Coronavirus Veneto, Zaia: ok a spostamenti verso seconde case e barche - Agenzia_Ansa : L'Italia verso la #Fase2: Ok alle visite ai #congiunti, compresi fidanzati e 'affetti' #coronavirus #ANSA - Amelie84044597 : RT @LuciaLibri: #ioleggoacasa Verso la #Fase2 dell'emergenza #Coronavirus con gli ottimi consigli di @casamacombo - 'La linea del colore' i… - Deputatipd : C'è bisogno di uno scatto in avanti verso un clima di concordia e unità per affrontare il futuro. @nzingaretti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus verso Coronavirus, verso reddito di emergenza di 400 euro per i single e 800 per le famiglie Il Fatto Quotidiano Ancora navi grano estero verso la Sicilia, Corrao “Tenere aperti occhi su tutta filiera”

“Anche in tempi di coronavirus continuano ad arrivare navi cariche di grano estero nel porto di Pozzallo nel Rso lagusano. Questo nuovo sbarco avrà un effetto depressivo sul prezzo del grano, proprio ...

Coronavirus e sport: sì a ripresa Bundesliga, verso via libera pure la Premier. Medico Fifa: 'Giallo per chi sputa'

La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata. 19.01 Il presidente della commissione medica della Fifa, Mi ...

“Anche in tempi di coronavirus continuano ad arrivare navi cariche di grano estero nel porto di Pozzallo nel Rso lagusano. Questo nuovo sbarco avrà un effetto depressivo sul prezzo del grano, proprio ...La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata. 19.01 Il presidente della commissione medica della Fifa, Mi ...