Coronavirus | ultimo aggiornamento | il bollettino di oggi in Italia

(Di martedì 28 aprile 2020) Consuetodella Protezione Civile sui numeriinin relazione all’emergenza. Nella giornata odierna, 2.091 i nuovi contagiati, a fronte di 382 decessi e 2.317 guariti. Il totale degli attualmente positivi è di 105.205 persone. Continua a diminuire anche il numero di pazienti in terapia intensiva, attualmente a 1.863, 93 in meno di ieri.L'articolo: ildiinCalcioWeb.

Sono 52 i nuovi casi di coronavirus in Toscana, e stavolta non c’entrano i pochi tamponi analizzati: il bollettino di oggi, martedì 28 aprile, riporta il numero minimo di nuove positività registrato i ...Sono 1.285 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono ...