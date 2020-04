Coronavirus | ultime notizie – In Italia più di 2mila guariti nelle ultime 24 ore | in

Leggi su open.online

(Di martedì 28 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novità(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Corte dei Conti: «Servirà lo sforzo di tutti» Ansa/Massimo Percossi Il Procuratore generale della Corte dei Conti Alberto AvoliIl Documento di economia e finanza (Def) presentato nei giorni scorsi ha prospettato una crisi economica per ilmai vista per l’con un Pil in calo nel 2020 in calo dell’8%.memorie pubblicate con questo documento la Corte dei Conti ha voluto chiarire ancora meglio la situazione: «L’impatto sul bilancio pubblico ha dimensioni senza precedenti con un calo delle entrate complessive di poco inferiore ai 49 ...