Coronavirus, trend stabile nelle Marche: nelle ultime 24 ore solo 48 casi su 1033 tamponi (Di martedì 28 aprile 2020) nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati confermati 48 nuovi casi di Coronavirus su 1.033 tamponi processati, una percentuale di positività pari al 4,6% sostanzialmente stabile rispetto a quella del giorno precedente (3,1%): l’aggiornamento è stato fornito dal Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza sanitaria. Il numero complessivo di casi accertati sale a 6.175, il 16,8% rispetto ai 36.650 test effettuati. il 1° aprile il rapporto tra i casi complessivamente accertati (4.098) e il totale dei tamponi processati (12.943) era del 31,7%.L'articolo Coronavirus, trend stabile nelle Marche: nelle ultime 24 ore solo 48 casi su 1033 tamponi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - prosegue il trend positivo : meno di 2mila persone in terapia intensiva

Coronavirus - l’OMS chiarisce : ”Fine della Pandemia ancora lontana - in Africa trend in crescita””

Coronavirus - diretta Protezione Civile (27 aprile) : Trend in calo ma il virus circola ancora (Di martedì 28 aprile 2020)24 ore,sono stati confermati 48 nuovidisu 1.033processati, una percentuale di positività pari al 4,6% sostanzialmenterispetto a quella del giorno precedente (3,1%): l’aggiornamento è stato fornito dal Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza sanitaria. Il numero complessivo diaccertati sale a 6.175, il 16,8% rispetto ai 36.650 test effettuati. il 1° aprile il rapporto tra icomplessivamente accertati (4.098) e il totale deiprocessati (12.943) era del 31,7%.L'articolo24 ore48suMeteo Web.

Coronavirus, trend del contagio è stabile ma ci sono altri 464 morti Il Fatto Quotidiano

L’avvio positivo della Borse europee stamattina vede anche il ritorno degli acquisti su Piazza Affari, che a metà mattinata guadagna oltre il 2%. Gli aquisti sono spinti dalla chiusura positiva dei me ...

Coronavirus, Brusaferro: «Progressivo decremento dei morti»

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha parlato in conferenza stampa del bollettino odierno riguardante l’emergenza Coronavirus in Italia: «Il trend è di progressivo dec ...

