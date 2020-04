Coronavirus | TikTok lancia gli sticker per le donazioni La piattaforma le raddoppierà

_roxssss_ : Non penso servino a molto i messaggi sul coronavirus appena apri l’app di #tiktok se poi quando clicchi salta trovi… - staif_5 : Se esistesse veramente un dio chiunque abbia anche solo pensato di scaricare Tik Tok dovrebbe per lo meno farsi un… - pedroelrey : Come il coronavirus ha aiutato TikTok a trovare una propria collocazione nell'universo dei social -… - NemorinoTorino : Un peccato usare 600€ per pulirsi il culo. Magari qualcuno potrebbe fornirgli della carta igienica e destinare i su… - malatinvisibili : CORONAVIRUS – TIKTOK DONA 5 MILIONI DI EURO ALLA PROTEZIONE CIVILE E ALLA FNOPI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA IN ITALI… -

ROMA - Nuova iniziativa di solidarietà per l'emergenza coronavirus dalle aziende dell'hi-tech mondiale. TikTok, app di video molto popolare tra i giovanissimi, offre adesso una nuova funzionalità all' ...

TikTok, ecco l'adesivo donazioni: raccolta fondi per le persone affette da COVID-19

TikTok ha deciso di sfruttare il suo enorme bacino di utenti per raccogliere dei fondi da donare agli enti di beneficenza impegnati ad aiutare le persone affette da COVID-19. Il metodo scelto dalla po ...

