Coronavirus: superati i 200mila contagi in Italia (Di martedì 28 aprile 2020) Continuano a filtrare novità sull’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus in Italia, i numeri vengono quotidianamente aggiornati dalla Protezione Civile che anche oggi, 28 aprile, ha delineato la situazione in Italia in termini di contagi, guariti e deceduti. Gli occhi però dei cittadini ma anche del Governo e degli esperti, al momento, permangono fissi sulla data del 4 maggio e sui giorni a seguire, dove si potrà constatare realmente l’efficacia delle nuove misure di contenimento del virus. Coronavirus: la fase 2 dell’emergenza L’emergenza Coronavirus è una realtà con la quale il popolo si è ormai abituato a convivere e i numeri, spesso e volentieri, non sono stato in grado di far altro che essere tali, numeri incapaci nella loro essenza di andare a descrivere una situazione quanto mai ostica, la più ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - superati i 3 milioni di casi nel mondo : un terzo negli USA

Coronavirus - gli aggiornamenti dal mondo : in Giappone superati i 14.000 contagi - in Spagna dati confortanti

Coronavirus - oltre 195.000 casi totali in Italia. Superati i 200.000 morti nel mondo. Conte - ‘Scuole riaprono a settembre’. Proteste in Germania contro il lockdown. – DIRETTA (Di martedì 28 aprile 2020) Continuano a filtrare novità sull’evoluzione dell’epidemia diin, i numeri vengono quotidianamente aggiornati dalla Protezione Civile che anche oggi, 28 aprile, ha delineato la situazione inin termini di, guariti e deceduti. Gli occhi però dei cittadini ma anche del Governo e degli esperti, al momento, permangono fissi sulla data del 4 maggio e sui giorni a seguire, dove si potrà constatare realmente l’efficacia delle nuove misure di contenimento del virus.: la fase 2 dell’emergenza L’emergenzaè una realtà con la quale il popolo si è ormai abituato a convivere e i numeri, spesso e volentieri, non sono stato in grado di far altro che essere tali, numeri incapaci nella loro essenza di andare a descrivere una situazione quanto mai ostica, la più ...

TgLa7 : ++ #coronavirus : superati tre milioni di casi nel mondo ++ - repubblica : Coronavirus nel mondo: superati 3 milioni di casi, 125mila morti in Europa. Russia supera Cina per numero di contag… - SkyTG24 : ?? #COVID19 ? In #Italia superati i 200mila casi totali. 382 morti nelle ultime 24 ore ?? Tutti i numeri della Prote… - Alessandria24C : Italia - Coronavirus, superati i 200 mila casi in Italia - Luca_Zunino : Il bollettino del #28aprile: superati i 200mila casi, risalgono i morti: sono 382 in 24 ore. #coronavirus #COVID19 -