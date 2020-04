Coronavirus, superati i 200mila contagi in Italia. Prosegue calo ricoveri, altri 382 morti (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – L’Italia supera la triste soglia dei 200mila contagiati totali: oggi i nuovi casi sono stati 2.091, portando così il numero a 201.505 casi di Coronavirus nel nostro Paese. Gli attualmente contagiati sono invece 105.205 (- 630) mentre il numero dei morti sale a 27.359, 382 in più rispetto a ieri quando erano stati 333. Cresce anche il numero dei guariti, in totale 68.941, 2.317 in più nelle ultime 24 ore. Scende ancora la pressione sulla terapia intensiva. Questi i numeri forniti nell’ultimo bollettino della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus. “Se siamo imprudenti ora per riaprire subito rischiamo di tornare in lockdown in estate“. Lo ha detto il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a “La vita in diretta” su Rai 1. “Sfido chiunque a riaprire con un documento del comitato ... Leggi su quifinanza Coronavirus - superati i 200mila casi totali. 382 decessi in un giorno

