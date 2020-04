Coronavirus | su dl aprile tensioni su famiglia | dubbi su assegno | ipotesi aiuti spalmati

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Proprio ieri il premier Giuseppe Conte ha incontrato il Forum delle famiglie, per poi annunciare a stretto giro un piano ad hoc per chi, con i nonni fuori gioco, i figli a casa da scuola e l’emergenza Covid-19 che morde le tasche, è in affanno forse più di chiunque altro. Ma sul dl, che il governo spera di approvare giovedì -ultimo giorno del mese corrente- uno dei nodi più complessi da sbrogliare è proprio quello sulle famiglie, tra bonus baby sitter, congedi parentali e assegni per i figli da valutare.Ecco l’ultimo punto in particolare, l’familiare, a quanto apprende l’Adnkronos è motivo di maretta nel governo. A battagliare per inserire unmensile per tutti i figli, dando un sostegno stabile alle famiglie, è la ministra Elena Bonetti, di Italia ...