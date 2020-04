medlookout : #Coronavirus: 'un disinfettante lo elimina dalle superfici per 90 giorni '. Speriamo funzioni. A livello sperimenta… - TSOWrestling : Lo spray usato dalla #WWE per contrastare il #Coronavirus è davvero utile? - gdream69 : Gli scienziati affermano che il nuovo #disinfettante protegge le superfici dal #coronavirus per 90 giorni - ralizzatoreilmo : @matteosalvinimi Dormire, salutare autostop, starnuto, camminare, nuotare. Sciare, spray, macho, clacson, campana,… - fabrizioboratto : @MauroV1968 Che gli americani non ci vengano a rubare le idee ...ci abbiamo già pensato noi in provincia di Treviso… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spray Coronavirus, spray antivirale inventato a Hong Kong/ “Protegge superfici per 3 mesi” Il Sussidiario.net Coronavirus, 5 consigli per sanificare la propria auto e viaggiare sicuri

In questo periodo di emergenza sanitaria a causa della diffusione del COVID-19 sono tante le precauzioni prese per cercare di contenere il contagio. La corretta pulizia dell’abitacolo della propria au ...

Coronavirus, spray antivirale inventato a Hong Kong/ “Protegge superfici per 3 mesi”

Quando si spruzza il prodotto milioni di nano-particelle che contengono il disinfettante formano un rivestimento protettivo che secondo il professor Joseph Kwan sono efficaci nell’uccidere batteri, vi ...

In questo periodo di emergenza sanitaria a causa della diffusione del COVID-19 sono tante le precauzioni prese per cercare di contenere il contagio. La corretta pulizia dell’abitacolo della propria au ...Quando si spruzza il prodotto milioni di nano-particelle che contengono il disinfettante formano un rivestimento protettivo che secondo il professor Joseph Kwan sono efficaci nell’uccidere batteri, vi ...