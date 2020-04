Coronavirus Spagna | 23 521 morti | 229 422 casi Superate le 100mila guarigioni

fattoquotidiano : Coronavirus, “aumentati i casi di intossicazione dopo le dichiarazioni di Trump sulle iniezioni di disinfettante”.… - EmbEspItalia : #Coronavirus, studentessa italiana ???? resta bloccata in #Spagna: a riportarla in Veneto ci pensa un taxista ?? spagn… - enpaonlus : Coronavirus, a Roma papere nuotano in piazza di Spagna e vanno in giro per la città deserta - MaxMangione : La Spagna è la nazione messa peggio con il Coronavirus e la colpa è dei cantanti latini che distruggono le difese immunitarie. - carseri : RT @valy_s: #Covid_19 Il #Giappone ha 126MLN di abitanti alta densità abitativa ed una popolazione anziana. Non ha adottato misure stringen… -

Coronavirus Spagna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Spagna