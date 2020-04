Coronavirus: Sky blocca tutte le produzioni drammatiche internazionali fino al 2021 (Di martedì 28 aprile 2020) Una decisione importante quella di Sky, che annuncia l'interruzione di tutte le future produzioni drammatiche fino al 2021 a causa della pandemia di Coronavirus. L'emittente televisiva europea Sky, che fa parte della Comcast Corporation, ha deciso di mettere in pausa tutte le produzioni drammatiche del Regno Unito che avrebbero coinvolto riprese internazionali almeno fino alla primavera del 2021 a causa dell'emergenza Coronavirus. La notizia è stata annunciata dal capo del settore drama di Sky Cameron Roach che, durante una live su Youtube organizzata dall'Edinburgh TV Festival, ha affermato che ogni produzione è stata esaminata nello specifico, ma non si aspetta che gli show previsti con riprese all'estero o elementi di viaggio siano realizzabili almeno per 12 mesi. Tra le produzioni che Sky ha dovuto ... Leggi su movieplayer Coronavirus - Galli a Sky Tg24 : "Le attuali misure non bastano ancora"

