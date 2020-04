Coronavirus | sindrome infiammatoria attacca i bimbi | l’allarme dei pediatri italiani

Leggi su howtodofor

(Di martedì 28 aprile 2020) Il professore Angelo Ravelli, pediatra e segretario del gruppo di studio di Reumatologia della Società italiana dia, scrive una lettera per avvertire i colleghi che sta succedendo qualcosa di strano, che il quadro clinico di alcuni pazienti non convince, con ilin agguato, dietro l’angolo. Troppi dubbi. Il professore Ravelli è preoccupato dal numero elevato di bambini (sotto i 2 anni, il più piccolo ha 13 mesi) affetti dalla malattia di Kawasaki. «Al Gaslini di Genova ne ho avuti 5 in appena quattro settimane. Com’è possibile? Prima al massimo ne registravo 9 all’anno. E considerate che questa non è una malattia banale», spiega il professore. C’è poi la coincidenza che proprio la malattia di Kawasaki era tra quelle citate nella lettera inviata ai...