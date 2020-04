Coronavirus: sindaci Lega lodigiano a Conte, servono azioni rilancio nostra economia (Di martedì 28 aprile 2020) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "Presidente Conte, siamo Contenti di riuscire a parlarle dopo più di due mesi e svariate richieste ma non ci acContentiamo delle passerelle e vogliamo ciò che abbiamo legittimamente chiesto e che serve alla nostra economia per ripartire come un fondo di investimento specifico e le coperture per azzerare tutte le imposte locali per il 2020. A Lodi siamo abituati a fare non a parlare, se ci rispetta ci ascolti”. E' quanto affermano i sindaci leghisti di Codogno, Casalpusterlengo e Lodi, Francesco Passerini, Elia Del Miglio e Sara Casanova, che oggi hanno incontrato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Prefettura a Lodi. “Siamo stati i primi a soffrire e gli ultimi a ricevere visite. Siamo stati i primi reclusi e gli ultimi ad essere ascoltati: ci siamo sempre arrangiati, non ci avete mandato nulla, non avete nemmeno ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : sindaci Lega lodigiano a Conte - servono azioni rilancio nostra economia (2)

Coronavirus – Spiagge libere - come riaprire e garantire la sicurezza. Le idee dei sindaci : dall’impiego di chi prende il reddito di cittadinanza all’ingresso a numero chiuso - fino all’aiuto dei titolari dei lidi vicini

Coronavirus - Conte per la prima volta in Lombardia dall'inizio dell'emergenza : incontri con Fontana e i sindaci di Milano - Bergamo e Brescia (Di martedì 28 aprile 2020) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "Presidente, siamonti di riuscire a parlarle dopo più di due mesi e svariate richieste ma non ci acntiamo delle passerelle e vogliamo ciò che abbiamo legittimamente chiesto e che serve allaper ripartire come un fondo di investimento specifico e le coperture per azzerare tutte le imposte locali per il 2020. A Lodi siamo abituati a fare non a parlare, se ci rispetta ci ascolti”. E' quanto affermano ileghisti di Codogno, Casalpusterlengo e Lodi, Francesco Passerini, Elia Del Miglio e Sara Casanova, che oggi hanno incontrato il presidente del Consiglio, Giuseppe, in Prefettura a Lodi. “Siamo stati i primi a soffrire e gli ultimi a ricevere visite. Siamo stati i primi reclusi e gli ultimi ad essere ascoltati: ci siamo sempre arrangiati, non ci avete mandato nulla, non avete nemmeno ...

fattoquotidiano : Coronavirus – Spiagge libere, come riaprire e garantire la sicurezza. Le idee dei sindaci: dall’impiego di chi pren… - Corriere : L’appello dei sindaci: centri estivi a giugno e scuole pronte a settembre - LaStampa : Ancora vietati gli spostamenti nelle vallate, si lavora per attrezzare i paesi in vista dell’estate: previsto un bo… - enzobianco_ : RT @comuni_anci: «Dal 4 maggio soluzioni per genitori che tornano a lavoro. Procedure snelle e risorse per dotare famiglie meno abbienti di… - Desely1 : @GiovanniToti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaci Coronavirus, sindaci in allarme per le seconde case: “Un dramma per le nostre imprese” La Stampa Le domande al Sindaco sulla fase 2: “Avete un piano?”

In particolare il PD ha presentato una interrogazione al Sindaco per sapere il numero dei casi covid nelle case di riposo (ospiti ... delle Case di Riposo siano arrivati dopo essere stati dimessi dall ...

Covid-19, aree cani riaperte a Cagliari: sindaco Truzzu firma l'ordinanza

Il sindaco Paolo Truzzu con un'ordinanza firmata oggi ha disposto l'apertura al pubblico a Cagliari delle aree cani cittadine, limitatamente alle aree ubicate al di fuori dei perimetri dei parchi citt ...

In particolare il PD ha presentato una interrogazione al Sindaco per sapere il numero dei casi covid nelle case di riposo (ospiti ... delle Case di Riposo siano arrivati dopo essere stati dimessi dall ...Il sindaco Paolo Truzzu con un'ordinanza firmata oggi ha disposto l'apertura al pubblico a Cagliari delle aree cani cittadine, limitatamente alle aree ubicate al di fuori dei perimetri dei parchi citt ...