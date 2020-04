Coronavirus: Sicilia, Catania la provincia più colpita con 670 positivi (Di martedì 28 aprile 2020) Palermo, 28 apr. (Adnkronos) - E' ancora la provincia di Catania quella con il più alto numero di pazienti positivi al Coronavirus, con 670 malati. Questi i dati provincia per provincia: Agrigento, 69 positivi (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 125 (14, 22, 11); Catania, 670 (106, 220, 81); Enna, 295 (122, 81, 28); Messina, 373 (90, 112, 48); Palermo, 352 (69, 90, 28); Ragusa, 54 (6, 29, 6); Siracusa, 111 (49, 86, 24); Trapani, 94 (6, 40, 5). Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Sicilia - Catania la provincia più colpita con 670 positivi

