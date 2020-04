Coronavirus, sì ai matrimoni e agli spostamenti nella propria Regione (Di martedì 28 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Dal 4 maggio si potranno celebrare i matrimoni e saranno consentiti gli spostamenti all'interno dei confini regionale per "compravate necessità" Manca meno di una settimana al 4 maggio, data in cui diventerà esecutivo il nuovo Dpcm in recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (qui il testo integrale del documento). La parola d'ordine resta sempre la stessa: prudenza. Chi si aspettava un 'rompete le righe' avrà da ricredersi in quanto, in barba ai pronostici più rosei, continueranno ad essere imposte le misure di distanziamento sociale col divieto assoluto di assembramenti. Cionostante, il decreto prevede un 'allentamento soft' delle restizioni relative alla mobilità, all'interno delle singole Regioni, e per la ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Grimaldi : “Sostenere l’industria dei matrimoni che è in crisi”

