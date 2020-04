Coronavirus: Scala, a settembre Messa Requiem Verdi in Duomo Milano per vittime (Di martedì 28 aprile 2020) Milano, 28 apr. (Adnkronos) – Il Teatro alla Scala di Milano renderà omaggio alle vittime del Coronavirus con l’esecuzione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi nel Duomo di Milano i primi giorni di settembre. E’ quanto indica il Teatro, che, si spiega, “desidera innanzitutto rendere omaggio alle vittime della pandemia, una tragedia globale che ha colpito Milano e la Lombardia in modo particolarmente crudele”. Il Teatro le ricorderà con la Messa da Requiem di Verdi eseguita dai complessi scaligeri diretti dal direttore musicale Riccardo Chailly. “Il luogo d’elezione per questo concerto, da tenersi nei primi giorni di settembre, è il Duomo di Milano”, si spiega dal Piermarini. Sono allo studio due repliche che la Scala desidera offrire a Bergamo e Brescia, tra le città lombarde più colpite ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Scala - a settembre Messa Requiem Verdi in Duomo Milano per vittime

