**Coronavirus: Salvini, ‘in Campania chi gioca a fare lo sceriffo penalizza aziende’** (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – ‘Le normative regionali e le ordinanze in Campania sono più efficaci sui social o nei talk show televisivi che nella vita reale. In concreto, complicano e penalizzano molte attività, come in nessun’altra regione italiana. Purtroppo qualcuno, per giocare a fare lo sceriffo -e lo dico senza voler fare polemiche- sta penalizzando molte aziende della regione”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una videoconferenza con i rappresentati delle categorie produttive della regione Campania.“Ho parlato con il sindaco di San Giuseppe Vesuviano -racconta- e con molte aziende delle province campane e tutti mi confermano le difficoltà. Da queste conferenze ci aspettiamo una serie di indicazioni sulle quali lavorare per il bene della Campania e di tutti i cittadini campani”.L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Salvini - ‘disfatta e fallimento in Ue’**

