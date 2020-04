Coronavirus | Salvini critica Meloni | “Non basta andare in piazza 15 minuti” Ma due

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) “I problemi ovviamente non si risolvono andando a manifestare per un quarto d’ora in, lo dico alla politica”. Così Matteo, in diretta Facebook, commenta l’iniziativa di Fratelli d’Italia, che ha manifestato in, di fronte a Palazzo Chigi. “Massimo rispetto – aggiunge il leder della Lega – invece per i cittadini che si stanno organizzando”. “Nonincon i cartelli per 30 minuti, c’è il Parlamento che rappresenta gli italiani”, rimarca. “C’è il Parlamento che rappresenta 60 milioni di italiani e lì noi portiamo la vostra voce e da lì non ci muoviamo, fino a che voi non avrete avuto risposte certe e tempi certi”. Stando agli ultimi sondaggi, la Lega è in calo di quasi 6 punti percentuali, pur restando il primo ...