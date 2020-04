Coronavirus: salgono a 152 i medici morti in Italia (Di martedì 28 aprile 2020) Il triste elenco dei medici caduti per il Coronavirus in Italia è salito a 152: l’ultima vittima è Luigi Macori, ematologo, scomparso ieri 27 aprile. L’elenco viene aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo).L'articolo Coronavirus: salgono a 152 i medici morti in Italia Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Spallanzani : 112 pazienti ricoverati - salgono a 370 i dimessi o trasferiti

Coronavirus - salgono a 2874 i contagiati in Abruzzo

Coronavirus - salgono a 11 le regioni con 0 contagi : i dettagli (Di martedì 28 aprile 2020) Il triste elenco deicaduti per ilinè salito a 152: l’ultima vittima è Luigi Macori, ematologo, scomparso ieri 27 aprile. L’elenco viene aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini deichirurghi e odontoiatri (Fnomceo).L'articoloa 152 iinMeteo Web.

Adnkronos : #Coronavirus, #Brusaferro (Iss): 'Riapriamo ma se contagi salgono nuovo stop' - RegioneER : Coronavirus, RIAPERTURA in SICUREZZA: da @RegioneER un altro milione di MASCHERINE PER I LAVORATORI emiliano-romag… - MedicalScitech : ???#Coronavirus, 152 #medici morti in Italia » - moliseweb : Un nuovo caso da Coronavirus, salgono a 297, aumentano i guariti, processati 5538 tamponi - Ossmeteobargone : RT @COM_SESTRILEV: L'aggiornamento quotidiano sull'evoluzione del Coronavirus a Sestri Levante si apre con la notizia di 2 nuove guarigioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus, salgono a sei i positivi a Termini Imerese PalermoToday Allarme per la Fase 2 in Germania: i contagi si impennano dopo le riaperture. L'indice torna a salire per la prima volta

Risale l'indice di contagio in Germania, dove sono appena entrate in vigore le misure di allentamento delle restrizioni imposte per frenare la diffusione del Coronavirus. Stando ai dati divulgati dal ...

Unione Sportiva Acli Marche, iniziative per ''Giornata europea senza ascensori''

Sono tante, ormai, le giornate nazionali, europee od internazionali che si celebrano e di cui sono piene le cronache. Quella del 29 Aprile, però, è davvero particolare. Si tratta di “No Elevators Day ...

Risale l'indice di contagio in Germania, dove sono appena entrate in vigore le misure di allentamento delle restrizioni imposte per frenare la diffusione del Coronavirus. Stando ai dati divulgati dal ...Sono tante, ormai, le giornate nazionali, europee od internazionali che si celebrano e di cui sono piene le cronache. Quella del 29 Aprile, però, è davvero particolare. Si tratta di “No Elevators Day ...