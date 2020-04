Coronavirus | Sala | ‘a Milano ripartire con prudenza | città è costosa’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 aprile 2020), 28 apr. (Adnkronos) – Aè necessarioper diversi motivi, anche perché è una città costosa e molte famiglie non ce la fanno più. Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, ieri al premier Giuseppe Conte, venuto in visita in Lombardia. L'articolo, ‘acon, città è costosa’ proviene da Ildenaro.it.