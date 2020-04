Coronavirus: Rosato, ‘assegno familiare non si tocca, per Iv misura centrale’/Rpt (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Per noi l’assegno familiare è e resta un misura centrale. Non è pensabile che possa essere archiviata”. Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, stoppa così le indiscrezioni sulla possibilità che l’assegno familiare, battaglia della ministra Elena Bonetti, possa non essere inserito nel dl Aprile. “Stiamo annunciando decine di miliardi a disposizioni degli italiani, ogni giorno le cifre aumentano negli annunci del governo e non si trovano le risorse per un assegno i cui beneficiari sono i nostri figli e nipoi che questo debito lo dovranno pagare?”, dice Rosato all’Adnkronos. “Per noi è resta una misura centrale e siamo francamente stupiti che venga messa in discussione dopo che avevamo sentito parole forti e positive **dal Pd** e anche dal presidente Conte. Non voglio ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Rosato - ‘assegno familiare non si tocca - per Iv misura centrale’ (2)

Coronavirus : Rosato - ‘assegno familiare non si tocca - per Iv misura centrale’

Coronavirus : Rosato su ‘calca’ per Conte a Genova - ‘val più di una messa…’ (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Per noi l’assegnoè e resta uncentrale. Non è pensabile che possa essere archiviata”. Ettore, presidente di Italia Viva, stoppa così le indiscrezioni sulla possibilità che l’assegno, battaglia della ministra Elena Bonetti, possa non essere inserito nel dl Aprile. “Stiamo annunciando decine di miliardi a disposizioni degli italiani, ogni giorno le cifre aumentano negli annunci del governo e non si trovano le risorse per un assegno i cui beneficiari sono i nostri figli e nipoi che questo debito lo dovranno pagare?”, diceall’Adnkronos. “Per noi è resta unacentrale e siamo francamente stupiti che venga messa in discussione dopo che avevamo sentito parole forti e positive **dal Pd** e anche dal presidente Conte. Non voglio ...

TV7Benevento : Coronavirus: Rosato, 'assegno familiare non si tocca, per Iv misura centrale'/Rpt... - TV7Benevento : Coronavirus: Rosato, 'assegno familiare non si tocca, per Iv misura centrale' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Rosato, 'assegno familiare non si tocca, per Iv misura centrale'... - palermo24h : Coronavirus: Rosato su ‘calca’ per Conte a Genova, ‘val più di una messa…’ -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rosato Coronavirus: Rosato, 'assegno familiare non si tocca, per Iv misura centrale' (2) Metro Coronavirus: Rosato, 'assegno familiare non si tocca, per Iv misura centrale'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Per noi l'assegno familiare è e resta un misura centrale. Non è pensabile che possa essere archiviata". Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, stoppa così le indiscrezi ...

Coronavirus: Rosato, 'assegno familiare non si tocca, per Iv misura centrale'/Rpt

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Per noi l'assegno familiare è e resta un misura centrale. Non è pensabile che possa essere archiviata". Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, stoppa così le indiscrezio ...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Per noi l'assegno familiare è e resta un misura centrale. Non è pensabile che possa essere archiviata". Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, stoppa così le indiscrezi ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Per noi l'assegno familiare è e resta un misura centrale. Non è pensabile che possa essere archiviata". Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, stoppa così le indiscrezio ...